Оцифрування усіх процесів в Україні: прогнози депутата

Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував діджиталізацію (оцифрування) процесів в Україні та скасування паперового документообігу у державних органах.

Він зазначив, що довіряє пану Дубілету, який озвучив термін у 9 місяців щодо оцифрування усього документообігу. Федієнко наголосив, що Україна не є першою державою, яка поставила собі подібне завдання. Таким шляхом, за словами народного депутата, вже пройшла Індія.

Федієнко наголосив, що зараз в Україні існує понад 350 цифрових реєстрів. Взагалі, цифромим державними послугами в Україні сьогодні користуються лише 5% громадян, додав народний депутат. Він заявив, що кошти на технічне оснащення та підтримання функціонування оцифрованих послуг також є досить значними і не сильно відрізняються від витрат на паперовий документообіг.

Реформа, яка запропонована зараз, полягає також і в об'єднанні існуючих цифрових реєстрів, що в результаті зменшить фінансове навантаження.

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