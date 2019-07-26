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''Отруйний'' салат олів'є: дієтолог пояснила чому його варто залишити у минулому

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Дієтолог Анна Галіцина прокоментувала скандальний випадок, коли понад десять членів виборчої комісії отруїлися салатом олів'є.

Галіцина порадила залишити у минулому цей популярний у радянські часи салат. На її думку, окрім того, що самі інгредієнти салату олів'є абсолютно не поєднуються між собою, ще і соус майонез, який продається в магазинах, є нафтопродуктом і вживати його в їжу Галіцина категорично не рекомендує. За словами дієтолога, майонез, який бажано готувати самостійно, варто вживати дуже обережно і в обмеженій кількості. Та навіть якщо цей соус ви приготували самі, він не буде містити консервантів і тому, за словами експерта, досить швидко зіпсується. Якщо ж говорити про інші інгредієнти, наприклад, м'ясо чи ковбаси, то вони також довго не протримаються у літню спеку, додала Галіцина.

Влітку експерт порадила вживати більше овочів, олії, різноманітні насіння та сири.

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