Останні теплі дні: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня від ObozTV

В Україні 26 жовтня очікується тепла і сонячна погода, стовпчики термометрів місцями дійдуть до +20.

ObozTV представляє прогноз погоди на 26 жовтня.

На заході чисте безхмарне небо і повна відсутність опадів. Вдень на термометрах +20, вночі +9.

На північі також ясно і сухо. Денний максимум +17, нічний мінімум +8.

На сході сонячна суха погода. Вдень повітря прогріється до +19, вночі стовпчик термометра опуститься до +9.

Південь і Крим очікує погожий день. Температура повітря протягом дня +21, вночі +10.

У центральних областях прогнозують також безхмарне небо і відсутність опадів. Температура вдень +19, вночі +9.

У Києві день буде сонячним і сухим. Денний максимум +18, нічний мінімум +12.

Як писав OBOZREVATEL, істотне похолодання в Україні очікується з понеділка, 28 жовтня. Вже з'явився докладний прогноз на листопад 2019 року і стало відомо, коли випаде сніг.

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