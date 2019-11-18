Останні новини щодо протестів у Гонконзі: Студія OBOZREVATEL

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найважливіших міжнародних новин станом на ранок понеділка 18 листопада.

- Поліція Гонконгу пообіцяла застосувати бойові набої для розгону протестувальників

- Студенти у Гонконзі продовжують чинити опір поліції, вони забарикадувалися в університеті

- Коктелйями Молотова протестувальники підпалили броньоване авто та міст у Гонконзі

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!