Останні новини щодо протестів у Гонконзі: Студія OBOZREVATEL
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найважливіших міжнародних новин станом на ранок понеділка 18 листопада.
- Поліція Гонконгу пообіцяла застосувати бойові набої для розгону протестувальників
- Студенти у Гонконзі продовжують чинити опір поліції, вони забарикадувалися в університеті
- Коктелйями Молотова протестувальники підпалили броньоване авто та міст у Гонконзі
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