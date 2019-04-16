Останнє китайське: Зеленський знову звернувся до Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого суперника, президента Петра Порошенка зайнятися справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Також він закликав "посадити Свинарчуків". Про це він заявив у своєму зверненні до Порошенка, опублікованому на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook.

"Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю". А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків та згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, понадаєте аналізів усім і накричитеся на стадіоні", – висловився кандидат у президенти.

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