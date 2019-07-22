Особливості Верховної Ради VIII скликання

Верховна Рада VIII скликання приділила увагу ремонту та осучасненню парламенту. Зокрема, прибрали залишки більшовицької символіки, а у 2018 році відреставрували скляний купол, який обійшовся держбюджету у 7 млн грн.

Зміни відбулися і всередині Верховної Ради. Наприклад, у 2015 році в стінах парламенту відкрили дитячу кімнату . Розрахована вона на 14 дітлахів, там працює вихователь. Залишити дітей з 9 ранку до 6 вечора можуть не лише депутати, а й усі, хто має право перебувати у приміщенні.

У Верховній раді також ліквідували кімнату для паління, чого вимагав закон ще у 2012 році. Однак винахідливі депутати VIII скликання знайшли альтернативу, про яку публічно не розповідають.

Це чоловічий туалет на 3 поверсі, який служить підпільною курилкою для чоловіків і жінок. У смітниках тут завжди недопалки, а у раковинах - цигарковий попіл. А дим стоїть стіною і поза дверима "таємної кімнати".

Також нардепи VIII скликання хотіли ліквідувати капличку, яка облаштувалася у стінах Ради ще в 2007 р. Правового статусу храм не має, однак щодня туди приходять, ставлять свічки, за якими не слідкують. Та попри пожежну небезпеку, ліквідувати церкву поки що не виходить.

У парламенті приділили увагу й історичній спадщині. Відтак, у серпні 2017, до Дня Державного Прапора України, на першому поверсі встановили мармуровий портал, де відтепер зберігається головний прапор України, який внесли до сесійної зали 24 серпня 1991 року у день проголошення Незалежності України.

До слова, Верховна Рада стала першим державним органом в Україні, який спільно з Google створив 3D-тур будівлею парламенту.

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