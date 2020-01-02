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2 січня • оновлено в 12:01
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Особливий статус Севастополя повернуто: Микола Томенко про децентралізацію

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Лідер партії громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував законопроект про децентралізацію в Україні.

"Зараз ви можете побачити, що в наслідок дискусії щодо відсутності згадки про особливий статус Севастополя президент вніс доопрацьований законопроект. Таким чином Севастополь повернуто, є окрема згадка, тобто ми розуміємо, що Україна тлумачить Севастополь як своє місто, але тимчасово окуповане. І там буде система місцевого самоврядування, така ж як у всій Україні. Логіка команди Зеленського полягає у тому, що, очевидно, буде префект і у Києві так само. Це є новелою. Ну і стосовно статусу Донецької та Луганської області є відмінності із законопроектом Порошенка, який я критикував, коли був депутатом попереднього скликання", - заявив Томенко.

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Микола Томенко
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