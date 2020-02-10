Організована злочинність у Мукачевому: експерт висловився щодо ситуації у регіоні

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував, що відбувається із організованою злочинністю у Мукачевому та на Закарпатті вцілому.

"Мукачево - це не єдиний локальний регіон, якому притаманна організована злочинність, вона накрила всю Україну, а наші правоохоронці цього не бачать. Коли виникає подібна ситуація, то нам її малюють, як якусь локальну подію. Звичайно, Закарпаття має дуже важку ситуацію, оскільки там квітне контрабанда. Але треба розуміти, що організована злочинність спирається на адміністративний ресурс, в якому задіяні і теперішні народні депутати, і колишні", – заявив Шабовта.

Він наголосив, що події, які відбуваються на Закарпатті, характеризують не лише ситуацію в цьому регіоні, а й ситуацію з організованою злочинністю по всій Україні. Окремо він відзначив такі проблемні регіони як Київ, Київську область, Одесу, Миколаїв та Харків.

"Я б хотіти в загальному сказати: українська організована злочинність – не самотня. Вона давно інтегрована в Європу. Це нам щорічно розповідає в своїх аналітичних звітах Європол", – додав Шабовта.

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