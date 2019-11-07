Організатори премії M1 Music Awards розповіли про своє унікальне шоу

Режисер-постановник церемонії премії M1 Music Awords Катя Царик та номінант премії та учасник Нікіта Ломакін стали гостями прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук Live"

"Це п'ята ювілейна премія. Це вже якийсь зріз досягнень і у шоу, і у самому музичному бізнесі. У нас буде дуже складна технологічна історія цього разу, це 360 сцена і це виклик для всіх для нас, тому що тут дуже багато усяких нюансів технологічних. Це цікаво, страшно і страшно-цікаво", - заявила Катя Царик.

"Найскладнішим для нас є те, що це шоу для телеглядачів та для глядачів, які прийшли в зал - це дуже складна комбінація", - додала вона.

Про ці та інші події дивіться у прямому етері ObozTV.

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