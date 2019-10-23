ОРДЛО мілітарізують дітей та навчають їх за російськими методичками

Адвокаційна менеджерка з Центру прав людини ZMINA Олена Луньова у прямому етері ObozTV прокоментувала мілітарізацію дітей на окупованих територіях України.

Вона заявила, що коли ми дивимося російські пропагандистські канали, то не дуже зрозуміло, де саме зняті відео, в яких показують ці процеси мілітаризації дітей. Це може бути знято в Донецьку, Луганську, Криму або взагалі на території РФ.

"Всі події, які відбуваються в Україні, для мешканців ОРДЛО можуть бути викривлені. Тому важливо, щоби процедури перетину лінії зіткнення були спрощені. Ми маємо приблизно 1,4 млн виїздів і в'їздів на окуповані території протягом місяця. І це є наші реальні канали зв'язку. Це люди, які будуть розповідати реальну інформацію мешканцям окупованих територій", - заявила Луньова.

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