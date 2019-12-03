Оптимізація МСЕК не є ефективним рішенням: фахівець національної асамблеї

Головний фахівець національної асамблеї людей з інвалідністю Олег Полозюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначання Міжнародного дня людей з інвалідністю та яку реформу для людей з інвалідністю планують в Україні.

"Через ЗМІ пройшов такий меседж, що всі МСЕКи корупційні, але ми не бачимо рішень суду, які вступили в силу, про те, що хабарники покарані та відбувають покарання. Тому, на мою думку, таке рішення щодо оптимізації МСЕК не є ефективним. Чому? Тому що люди, які там працюють - це висококваліфіковані лікарі. Я цього року так само проходив МСЕК і говорив із працівниками про їхню роботу. Я побачив, що люди, які дійсно мають інвалідність, не беруть участі у цих корупційних схемах і проходять цей МСЕК нормально", - заявив Полозюк.

Він також прокоментував зміни до трудового законодавства, які плануються в Україні.

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