ООН перетворилася на майданчик для обговорення: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував результати вчорашнього засідання Ради Безпеки ООН.

"Скликання Радбезу було викликане іншою подією. Нагадаю, що саме Україна завтра збиратиме екстрене засідання із приводу загострення на Донбасі. Тобто у даному випадку, це був такий попередній крок від РФ для того, щоб забовтати цю тему", - заявив Каракуц.

Він додав, що військова провокація, яка відбулася, підтверджує те, що РФ готова використовувати усі можливі засоби, щоб просувати свій порядок денний.

"Росія вкотре продемонтрувала, що не збирається виконувати жодні домовленості. На окупованих територіях продовжує діяти саме російська армія, якоюкомандує управління з Ростовської області", - зазначив Каракуц.

За його словами, ООН перетворилася просто на майданчик для обговорення якихось міжнародних питан.

"Сам факт того, що РФ може заблокувати якесь питання в ООН, робить прийняття рішення, яке необхідне Україні, майже неможливим", - заявив експерт.

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