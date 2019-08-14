Оновлений театр оперети в Києві запрацює вже в вересні

Гендиректор, художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський заявив, що київський театр оперети переживає повномасштабну модернізацію та реконструкцію.

Ремонт, який відбувається зараз у театрі, торкнеться, буквально усіх сфер, зазначив Струтинський. Повністю замінюється вхідна частина театру. За словами керівника, вона буде дуже сучасною. Також відбувається реконструкція планшету сцени. Минулого року був зібраний планшет, а зараз відбувається його технічне оснащення. Це означає, що і вистави, які проходитимуть в оновленому театрі зможуть бути технічно складнішими. Серйозні зміни також торкнулися світлових приладів, яке використовується у театрі.

Відкриття нового сезону в оновленому театрі відбудеться 17 вересня, тобто практично за місяць, наголосив художній керівник театру. Але головна сцена буде готова до вистав лише з середини листопада. Також він нагадав, що у грудні цього року відбудуться святкування 85 річниці театру, і зміни, які відбуваються зараз торкнуть навіть організації самого святкування річниці. Струтинський заявив, що театр намагатиметься уникати формату проведення свята, який став звичним ще за радянських часів.

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