Чи можуть ЗНО провести онлайн? У Раді відповіли
Як суспільство сприйняло освітні карантинні нововведення та чи буде можливість навчатися не виходячи з дому ефективною?
Поговоримо з головою Комітету з питань освіти, науки та інновацій, народним депутатом фракції "Слуга народу" Сергієм Бабаком.
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