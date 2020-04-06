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7 квітня • оновлено в 17:04
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Чи можуть ЗНО провести онлайн? У Раді відповіли

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Як суспільство сприйняло освітні карантинні нововведення та чи буде можливість навчатися не виходячи з дому ефективною?

Поговоримо з головою Комітету з питань освіти, науки та інновацій, народним депутатом фракції "Слуга народу" Сергієм Бабаком.

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Підсумки
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