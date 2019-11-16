ОЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ - ТАНЦІВНИК, ХОРЕОГРАФ | Роздягніться - ви в ефірі!
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ЗАВИДНИЙ ХОЛОСТЯК, ЯКИЙ ЩИРО ЗІЗНАЄТЬСЯ, ЩО ЙОГО СЕРЦЕ ВІЛЬНЕ І ГОТОВЕ ДО НОВИХ СТОСУНКІВ. ОБОЖНЮЄ СОЛОДОЩІ, ВИЗНАЄ ЩО БОРЕТЬСЯ З ЛІНОЩАМИ.
У ЖИТТІ НЕ ВМІЄ ЙТИ НАПРОЛОМ, ХОЧА ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ ДО ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА СЦЕНІ. ДРУЗІ НАЗИВАЮТЬ ЙОГО НЕЙМОВІРНИМ ХАРИЗМАТОМ, ЯКИЙ МОЖЕ ОРГАНІЗУВАТИ ВСЕ ЗА ОДНУ МИТЬ. МАЄ ВДОМА "ДОШКУ БАЖАНЬ". ЯКІ ТАМ ЦІЛІ – ЗАРАЗ ДІЗНАЄМОСЬ.
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