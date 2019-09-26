Олег Винник знявся у кліпі із зірками-кримнашистами

Український співак Олег Винник знявся в одному кліпі з російськими зірками, які підтримували анексію Криму і агресію Росії на Донбасі.

Відео з'явилося на YouTube-каналі групи "Мир 519". Крім Олега Винника, у кліпі брали участь зірки, які не раз висловлювалися на підтримку окупації території України: Дмитро Пєвцов, Валерія, Аскольд Запашний, Ігор Крутой та інші.

"Яка гидота !!! Таке відчуття, що тебе намагається облизати гієна. Фу, гидота. Не вірю ні слову, скільки з них підтримали анексію Криму і війну на Донбасі, тепер всім мир, ага ...", "Дивно .. .Тут мир пропонують, а на Донбасі вбили понад 10000 українців – батьків, синів, братів... дволикість "Росії", "Якщо мається на увазі русскій мір (судячи з того, що бере участь Валерія), то пісня звучить зловісно", – написали в коментарях.

"Щоб був мир, Росії треба всього лише вивести свої війська з України (Донбас і Крим), і з Сирії. І хай буде – МИР", "Слухайте, а що тут Валерія робить? Здається, коли віджимати Крим і нападали на схід України, то вона співала інакше. Ну... давайте вже... налітайте", – обурювалися користувачі.

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