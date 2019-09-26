Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Олег Винник знявся у кліпі із зірками-кримнашистами

1.1т Читати матеріал російською

Український співак Олег Винник знявся в одному кліпі з російськими зірками, які підтримували анексію Криму і агресію Росії на Донбасі.

Відео з'явилося на YouTube-каналі групи "Мир 519". Крім Олега Винника, у кліпі брали участь зірки, які не раз висловлювалися на підтримку окупації території України: Дмитро Пєвцов, Валерія, Аскольд Запашний, Ігор Крутой та інші.

"Яка гидота !!! Таке відчуття, що тебе намагається облизати гієна. Фу, гидота. Не вірю ні слову, скільки з них підтримали анексію Криму і війну на Донбасі, тепер всім мир, ага ...", "Дивно .. .Тут мир пропонують, а на Донбасі вбили понад 10000 українців – батьків, синів, братів... дволикість "Росії", "Якщо мається на увазі русскій мір (судячи з того, що бере участь Валерія), то пісня звучить зловісно", – написали в коментарях.

"Щоб був мир, Росії треба всього лише вивести свої війська з України (Донбас і Крим), і з Сирії. І хай буде – МИР", "Слухайте, а що тут Валерія робить? Здається, коли віджимати Крим і нападали на схід України, то вона співала інакше. Ну... давайте вже... налітайте", – обурювалися користувачі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини