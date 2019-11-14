Тимошенко заявила про перехід в опозицію: Зеленський перетнув усі "червоні лінії"

Парламентська фракція ВО "Батьківщина" у середу, 13 листопада, оголосила про перехід в опозицію через незгоду з політикою президента України Володимира Зеленського.

Із відповідною заявою перед журналістами виступила лідерка політсили Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що таке рішення викликало ухвалення у першому читанні Верховною Радою законопроєкту про ринок землі в Україні.

"Ви були свідками того, як "Слуга народу" проголосувала за те, щоб відібрати в українців ту землю, яка у них є. Вона вся піде на продаж. Це рішення проти України і кожного громадянина. У нас більше не буде землі і фермерства. Цим законопроєктом президент Зеленський перетнув усі червоні лінії!" – заявила вона.

Тимошенко наголосила, що раніше фракція вирішила не переходити в опозицію, але це рішення змушує піти проти команди президента.

"Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності!" – наголосила нардепка.

Раніше Тимошенко коментувала гучний проєкт. "Прогинатися не треба. Але під кого точно треба прогнутися, це під український народ. Я вважаю, якщо не будемо прогинатися, то не будемо виконувати свою функцію. Цей законопроєкт передбачає продаж землі, він виписаний так, що іноземці зможуть купувати землю. Це треба точно сказати", – заявляла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт про ринок землі наробив багато галасу як серед політиків, так і серед звичайних українців.

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