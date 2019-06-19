Окупованому Криму спрогнозували смертельну загрозу через посуху

Колишній постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин вважає, що анексованому півострову загрожує епідемія холери.

За словами експерта, загроза виникла через настання в Криму посушливого періоду.

"Зниження ґрунтових вод призводить до розмиву могильників, де є холера. Вже двічі, в радянський період і в 1994 році, в Сімферополі були епідемії. Можливо, це повториться", – підкреслив він.

"Крим, на відміну від Херсонщини, перебуває в зоні епідеміологічного ризику в сухий період. Це пов'язано з відсутністю очисних споруд і з тим, що гірські водойми в Криму будували в радянські роки як завжди в СРСР, не подумавши, що вони роблять", – зазначив Борис Бабин.

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