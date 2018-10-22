Окупанти влаштували провокацію - нелегальна зброя в Україні - у Канаді закінчилася марихуана - новини на ObozTV

На Луганщині четверту добу поспіль не можуть поховати тіла двох загиблих мешканців окупованого містечка Золоте-5; терористи навмисне не дозволяють евакуацію останків чоловіка і жінки, які підірвалися на замінованій бойовиками території.

У мешканця Кривого рогу, на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили півтори тони боєприпасів.

У Канаді, де марихуану легалізували лиш минулого тижня, її не можна придбати у магазинах через нестачу.

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