Окупанти влаштували провокацію - нелегальна зброя в Україні - у Канаді закінчилася марихуана - новини на ObozTV

Окупанти влаштували провокацію - нелегальна зброя в Україні - у Канаді закінчилася марихуана - новини на ObozTV242Читати матеріал російською
На Луганщині четверту добу поспіль не можуть поховати тіла двох загиблих мешканців окупованого містечка Золоте-5; терористи навмисне не дозволяють евакуацію останків чоловіка і жінки, які підірвалися на замінованій бойовиками території.
У мешканця Кривого рогу, на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили півтори тони боєприпасів.
У Канаді, де марихуану легалізували лиш минулого тижня, її не можна придбати у магазинах через нестачу.
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