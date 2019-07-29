Окупанти обстріляли КПВВ ''Мар'їнка'': коментар експерта

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко дав оцінку обстрілам КПВВ "Мар'їнка", які здійснили окупаційні війська.

Демченко зазначив, що подібні дії можна охарактеризувати виключно як провокації з боку російських найманців на лінії розмежування. Він додав, що у даному випадку мова йде про позиції прикордонників: це дорожні коридори, контрольні пункти в'їзду-виїзду. Вчора, за словами експерта, один такий обстріл зафіксували на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово. Після опівночі прикордонники, які здійснювали охорону і оборону контрольного пункту в'їзду-виїзду, чули постріли зі стрілецької зброї, в тому числі великокаліберної. Як з'ясувалося потім, одна з куль потрапила у модульне приміщення, де несуть службу прикордонники, коли КПВВ функціонує.

Експерт також додав, що вночі окупанти ведуть вогонь по позиціях українських захисників, і вже неодноразово саме дорожні коридори потрапляли у поле їх обстрілу.

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