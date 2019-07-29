Окупанти обстріляли КПВВ ''Мар'їнка'': коментар експерта

Окупанти обстріляли КПВВ ''Мар'їнка'': коментар експерта185 Читати матеріал російською
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко дав оцінку обстрілам КПВВ "Мар'їнка", які здійснили окупаційні війська.
Демченко зазначив, що подібні дії можна охарактеризувати виключно як провокації з боку російських найманців на лінії розмежування. Він додав, що у даному випадку мова йде про позиції прикордонників: це дорожні коридори, контрольні пункти в'їзду-виїзду. Вчора, за словами експерта, один такий обстріл зафіксували на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово. Після опівночі прикордонники, які здійснювали охорону і оборону контрольного пункту в'їзду-виїзду, чули постріли зі стрілецької зброї, в тому числі великокаліберної. Як з'ясувалося потім, одна з куль потрапила у модульне приміщення, де несуть службу прикордонники, коли КПВВ функціонує.
Експерт також додав, що вночі окупанти ведуть вогонь по позиціях українських захисників, і вже неодноразово саме дорожні коридори потрапляли у поле їх обстрілу.
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