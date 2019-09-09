"Оксамитовий сезон" у розпалі: прогноз погоди в Україні на 10 вересня від ObozTV

"Оксамитовий сезон" у розпалі: прогноз погоди в Україні на 10 вересня від ObozTV1.1т Читати матеріал російською
У середині вересня погода дарує українцям чудову нагоду насолодитися комфортними теплими днями. У південних регіонах триває справжній "оксамитовий сезон".
ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 10 вересня.
На заході небо затягне хмарами, які місцями принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +13.
Північним областям обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +24 градуси, нічний мінімум +12.
На сході мінлива хмарність. Максимум денної температури +26 градусів, вночі на термометрах +12.
На півдні та в Криму ясно і сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +27 градусів, вночі опуститься до +15.
У центральних областях за прогнозом мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +26 градусів, вночі термометри покажуть +12.
У Києві день обіцяє бути сухим та похмурим. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +16.
OBOZREVATEL нагадує, що синоптики і метеорологи вже спрогнозували, коли в Україні розпочнеться похолодання і в якому місяці випаде перший сніг.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".