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10 вересня • оновлено в 06:37
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"Оксамитовий сезон" у розпалі: прогноз погоди в Україні на 10 вересня від ObozTV

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У середині вересня погода дарує українцям чудову нагоду насолодитися комфортними теплими днями. У південних регіонах триває справжній "оксамитовий сезон".

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 10 вересня.

На заході небо затягне хмарами, які місцями принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +13.

Північним областям обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +24 градуси, нічний мінімум +12.

"Оксамитовий сезон" у розпалі: прогноз погоди в Україні на 10 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході мінлива хмарність. Максимум денної температури +26 градусів, вночі на термометрах +12.

На півдні та в Криму ясно і сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +27 градусів, вночі опуститься до +15.

У центральних областях за прогнозом мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +26 градусів, вночі термометри покажуть +12.

У Києві день обіцяє бути сухим та похмурим. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +16.

OBOZREVATEL нагадує, що синоптики і метеорологи вже спрогнозували, коли в Україні розпочнеться похолодання і в якому місяці випаде перший сніг.

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