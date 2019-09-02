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2 вересня • оновлено в 14:31
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Чому Зеленський поступився Варшаві: названі причини

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Журналіст, випусковий редактор програми "О, Крапівіна!" Олександр Войт пояснив, чому результати візиту президента України Володимира Зеленського зарано називати проривом у україно-польських стосунках.

На його думку, Польща використовує суто економічні засоби політичного тиску на Україну, які невигідні врешті і самій Польщі, проте, це дає можливість Варшаві отримати бажаний результат напередодні парламентських виборів. Так, зняття обмежень на вантажні перевезення територією Польщі, стало можливим після поступок Зеленського у питанні про зняття мораторію на ексгумацію польських поховань на території України.

Він нагадав, що введення цього мораторію у 2017 року було вимушеним кроком у відповідь на зруйнування монументу у селі Грушовичі за два дні до 70 роковин операції "Вісла".

Говорити сьогодні про порозуміння, на його переконання, важко, адже в той момент, коли президенти Польщі і України зустрічались у Варшаві, електричка Жешув-Перемишль "прикрасила" карта з "польським" Львовом, Луцьком, Рівним. Це та сама електирчка, якою українці добираються від кордону до столиці Підкарпатського воєводства аби вирушити далі вглиб Польщі.

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