Передвиборчі перегони закінчилася несподіваним фінішем: життєрадісні аутсайдери і досвідчені спринтери-медалісти

Насправді запекла боротьба точиться не тільки за остаточне місце та позиції призовій п'ятірці. Не вщухає і боротьба за те, хто посяде останнє місце у рейтингу електоральних невдах.

Проте і лідери не перестають дивувати. Здавалось би, все вирішено "де" і лишається формальне питання "скільки". Але, досвідчена у передвибочих боях та електоральних перегонах різної протяжності, Юлія Тимошенко знову зуміла всіх здивувати.

Кого нагадують аутсайдери виборів, та що допомогло Юлії Тимошенко опинитись там, де вона, врешті, й опинилась у нашому сьогоднішньому випуску програми "О, Крапівіна!" на ObozTV.

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