Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Пародист для Зеленського: Андрій Верлань розповів, як президент надихає його на творчість

243 Читати матеріал російською

Нинішньому президентові України Володимиру Зеленському шукають заміну на його попередньому місці роботи, в Судії “Кварталі 95”. Автори студії вже запустили конкурс пародистів президента України. Так, своєю ініціативою учасники “Вечірнього Кварталу” хочуть, начебто, продемонструвати “соціальний ліфт” в дії.

“Вже 14 років поспіль студія “Квартал 95” з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час в країні змінилося чотири президента. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах “Вечірнього Кварталу”. Тепер, коли художній керівник “Кварталу” і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль Президента України”, – йдеться в повідомленні на сайті студії.

Ми поговорили з Андрієм Верланем, можливо, найкращим пародистом Зеленського, якого "кварталівці" навряд чи захочуть бачити в своєму колективі. Бо його номери мають не тільки високу подібність, але й мають гострий сатиричний зміст.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Верлань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини