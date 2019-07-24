Пародист для Зеленського: Андрій Верлань розповів, як президент надихає його на творчість

Нинішньому президентові України Володимиру Зеленському шукають заміну на його попередньому місці роботи, в Судії “Кварталі 95”. Автори студії вже запустили конкурс пародистів президента України. Так, своєю ініціативою учасники “Вечірнього Кварталу” хочуть, начебто, продемонструвати “соціальний ліфт” в дії.

“Вже 14 років поспіль студія “Квартал 95” з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час в країні змінилося чотири президента. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах “Вечірнього Кварталу”. Тепер, коли художній керівник “Кварталу” і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль Президента України”, – йдеться в повідомленні на сайті студії.

Ми поговорили з Андрієм Верланем, можливо, найкращим пародистом Зеленського, якого "кварталівці" навряд чи захочуть бачити в своєму колективі. Бо його номери мають не тільки високу подібність, але й мають гострий сатиричний зміст.

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