Огляд спортивних новин: "Студія OBOZREVATEL"
Денис Похила зробив огляд найцікавіших спортивних подій станом на п'ятницю 21 лютого.
Чоловіча збірна України з баскетболу обіграли збірну Австрії.
"Шахтар" переміг "Бенфіку" 2:1
"Карпати" шукають нового власника і пропонують придбати себе Петру Порошенку
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