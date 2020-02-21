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21 лютого • оновлено в 19:25
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Огляд спортивних новин: "Студія OBOZREVATEL"

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Денис Похила зробив огляд найцікавіших спортивних подій станом на п'ятницю 21 лютого.

Чоловіча збірна України з баскетболу обіграли збірну Австрії.

"Шахтар" переміг "Бенфіку" 2:1

"Карпати" шукають нового власника і пропонують придбати себе Петру Порошенку

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