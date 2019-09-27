Огляд ранкових новин п'ятниці: Студія OBOZREVATEL

Огляд ранкових новин п'ятниці: Студія OBOZREVATEL147 Читати матеріал російською
Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила розповіли про новини ранку п'ятниці 27 вересня.
Поліцейський збив насмерть жінку
27 вересня - Воздвиження хреста Господнього
Зеленський обговорив з Генсеком ООН гуманітарну підтримку
США прагнуть допомогти Україні у подоланні коррупції
Місія МВФ продовжить обговорювати нову програму з українською владою
Донощиком на Трампа виявився співробітник ЦРУ
Розмова із Зеленським: Трамп назвав скаргу інформатора фальшивкою
Пожежа на хімзаводі у Франції
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