Огляд ранкових новин п'ятниці: Студія OBOZREVATEL

Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила розповіли про новини ранку п'ятниці 27 вересня.

Поліцейський збив насмерть жінку

27 вересня - Воздвиження хреста Господнього

Зеленський обговорив з Генсеком ООН гуманітарну підтримку

США прагнуть допомогти Україні у подоланні коррупції

Місія МВФ продовжить обговорювати нову програму з українською владою

Донощиком на Трампа виявився співробітник ЦРУ

Розмова із Зеленським: Трамп назвав скаргу інформатора фальшивкою

Пожежа на хімзаводі у Франції

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