Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Огляд ранкових новин п'ятниці: Студія OBOZREVATEL

147 Читати матеріал російською

Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила розповіли про новини ранку п'ятниці 27 вересня.

  • Поліцейський збив насмерть жінку

  • 27 вересня - Воздвиження хреста Господнього

  • Зеленський обговорив з Генсеком ООН гуманітарну підтримку

  • США прагнуть допомогти Україні у подоланні коррупції

  • Місія МВФ продовжить обговорювати нову програму з українською владою

  • Донощиком на Трампа виявився співробітник ЦРУ

  • Розмова із Зеленським: Трамп назвав скаргу інформатора фальшивкою

  • Пожежа на хімзаводі у Франції

Щоб дізнатись більше про ці та інші новини дивіться ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини