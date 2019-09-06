Огляд найважливіших подій тижня від експерта порталу OBOZREVATEL

Міжнародний оглядач порталу OBOZREVATEL Ігор Соловей прокоментував, яким був цей тиждень для України на міжнародній арені.

Експерт виділив подій, які стали цього тижня для України найважливішими. Він почав із понеділка, зазначивши, що у цей день найважливішою новиною була зустріч політичних радників президентів країн-учасниць "нормандського формату", яка відбулась у Берліні. Він оцінив факт зустрічі, як підтвердження та підготовку до наступної зустрічі "норманської четвірки" вже у найвищому форматі.

Соловей заявив, що ця зустріч не є остаточною, там не приймались важливих доленосних рішень, вона скоріше мала підготовчий формат. Тому, за словами експерта, очікувати від цієї зустрічі якихось гучних новин було не варто. На цій зустрічі було узгоджено до 90% фінального документу та заяв голів держав після його підписання, але не було ухвалено остаточної дати зустрічі на найвищому рівні.

За інсайдерською інформацією очлядача порталу OBOZREVATEL це сталось через те, що російські представники знову поводились дуже зверхньо і ставили абсолютно неприйнятні для України умови. Також експерт прокоментував ряд інших не менш важливих для майбутнього України новин.

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