Огляд найважливіших новин на вечір п'ятниці 20 грудня

Ведучий програми "Підсумки" Вадим Колодійчук розповів про найважливіші новини станом на вечір п'ятниці 20 грудня.

Жодних казино під прикриттям лотереї

Екологічні протести пройшли у Сіднеї

Пікет у Барселоні за незалежність Каталонії

Британський парламент голосує за вихід з ЄС 31 січня

У NASA провели успішний тест нового марсоходу

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