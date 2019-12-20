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20 грудня • оновлено в 21:08
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Огляд найважливіших новин на вечір п'ятниці 20 грудня

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Ведучий програми "Підсумки" Вадим Колодійчук розповів про найважливіші новини станом на вечір п'ятниці 20 грудня.

Жодних казино під прикриттям лотереї

Екологічні протести пройшли у Сіднеї

Пікет у Барселоні за незалежність Каталонії

Британський парламент голосує за вихід з ЄС 31 січня

У NASA провели успішний тест нового марсоходу

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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