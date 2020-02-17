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17 лютого • оновлено в 17:52
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Огляд міжнародних новин: загострення в Сирії

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Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд найважливіших міжнародних новин станом на понеділок 17 лютого 2020 року.

Башар Асад захопив найбільше місто в Сирії, а РФ ввела зелених чоловічків.

Туреччина перекидає на кордон з Сирією сотні вантажівок із технікою.

Президент Ірану не вірить, що Трампу потрібна війна.

Сивохо анонсував перемовини із терористами.

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