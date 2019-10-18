Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL

Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL58 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх міжнародних подій станом на п'ятницю 18 жовтня.
У США заявляють про домовленість із Туреччиною щодо припинення наступу на Півночі Сирії
Наступна зустріч Великої Сімки 2020 відбудеться у власному гольф-клубі Трампа
Трамп може запросити Путіна на наступний самміт G-7
Бенксі відкрив незвичайний інтернет-магазин
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