Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх міжнародних подій станом на п'ятницю 18 жовтня.

У США заявляють про домовленість із Туреччиною щодо припинення наступу на Півночі Сирії

Наступна зустріч Великої Сімки 2020 відбудеться у власному гольф-клубі Трампа

Трамп може запросити Путіна на наступний самміт G-7

Бенксі відкрив незвичайний інтернет-магазин

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