Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL

58 Читати матеріал російською

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх міжнародних подій станом на п'ятницю 18 жовтня.

У США заявляють про домовленість із Туреччиною щодо припинення наступу на Півночі Сирії

Наступна зустріч Великої Сімки 2020 відбудеться у власному гольф-клубі Трампа

Трамп може запросити Путіна на наступний самміт G-7

Бенксі відкрив незвичайний інтернет-магазин

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини