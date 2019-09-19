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19 вересня • оновлено в 12:43
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Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших міжнародних новин на даний момент:

  • Трамп знайшов заміну Болтону

  • Звільнений Болтон назвав головні помилки Трампа

  • Протягом 48 годин. Трамп проанонсував нові санкції США проти Ірану

  • У Болгарії збудують ще один газопровід в обхід України

  • Парламентські вибори в Ізраїла. Нетаньягу не зміг отримати більшість

  • Трюдо потрапив у гучний скандал

  • INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

  • Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар"

  • Ліга Чемпіонів: результати першого туру

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