Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL

Огляд міжнародних новин: Студія OBOZREVATEL90 Читати матеріал російською
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших міжнародних новин на даний момент:
Трамп знайшов заміну Болтону
Звільнений Болтон назвав головні помилки Трампа
Протягом 48 годин. Трамп проанонсував нові санкції США проти Ірану
У Болгарії збудують ще один газопровід в обхід України
Парламентські вибори в Ізраїла. Нетаньягу не зміг отримати більшість
Трюдо потрапив у гучний скандал
INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар"
Ліга Чемпіонів: результати першого туру
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані