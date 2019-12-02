Офіціант переказав "Слузі народу" більше 200 000 доларів: подробиці скандалу

Політичний експерт OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував гучні грошові скандали, пов'язані із партією "Слуга народу".

"Ми з колегою Олександром Литвином, це наш керівник відділу економіки, він дуже цікаву ситуацію розвинув. Він зателефонував одному з "філантропів", і виявилось, що людина, яка надіслала десь 6 або більше мільйонів гривень, вона нещодавно повернулась із армії і зараз працює офіціантом в одному з київських закладів. Сам він з якого селища, звати його Ярослав. На нього була оформлена фірма "Ярославова реклама", тобто люди навіть не парились із назвою... І коли йому подзвонили і сказали, що він більше 200 тисяч доларів перевів одній з партій. він був у шоці", - зазначив Тисячний.

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