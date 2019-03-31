Очікування українців від виборів: історик вказав на тривожні симптоми

Очікування українців від виборів: історик вказав на тривожні симптоми41Читати матеріал російською
Історик та блогер Андрій Плахонін наголосив, що серед найбільших очікувань українців від результатів виборів, виходячи з результатів опитувань, є економічне зростання та матеріальне поліпшення кожного з них. За його словами, політичний вибір, який був головним на виборах п'ять років тому, відійшов на другий план.
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