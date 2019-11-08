Обстріли не вплинуть на розведення сил: речник ООС

Прес-секретар штабу ООС Олександр Штупун у прямому етері ObozTV прокоментував новини про обстрілів і загиблих бійців на Донбасі.

"Якщо обстріли не йдуть в межах ділянок розведення, це ніяк не впливає на процес розведення", - заявив він.

За його словами, в Петровському йде підготовка.

"Сьогодні о 9:00 командувач Об'єднаних сил на брифінгу журналістам заявив, що українська сторона готова до практичного етапу розведення. О 12:00 ми пустимо білу ракету про нашу готовність і будемо чекати таку ж ракету з того боку. Вони також повинні повідомити ОБСЄ про свою готовність. На даний момент такої інформації немає. у Золотому наприклад вони повідомили про свою готовність тільки об 11:55 ", - зазначив прес-секретар.

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