Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Обстріли не вплинуть на розведення сил: речник ООС

36 Читати матеріал російською

Прес-секретар штабу ООС Олександр Штупун у прямому етері ObozTV прокоментував новини про обстрілів і загиблих бійців на Донбасі.

"Якщо обстріли не йдуть в межах ділянок розведення, це ніяк не впливає на процес розведення", - заявив він.

За його словами, в Петровському йде підготовка.

"Сьогодні о 9:00 командувач Об'єднаних сил на брифінгу журналістам заявив, що українська сторона готова до практичного етапу розведення. О 12:00 ми пустимо білу ракету про нашу готовність і будемо чекати таку ж ракету з того боку. Вони також повинні повідомити ОБСЄ про свою готовність. На даний момент такої інформації немає. у Золотому наприклад вони повідомили про свою готовність тільки об 11:55 ", - зазначив прес-секретар.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Штупун
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини