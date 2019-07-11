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Обстріл колони губернатора Донеччини: ветеран АТО назвав результатом згубної звички ''високих чинів''

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Волонтер, ветеран АТО - Мирослав Гай розкрив подробиці обстрілу автоколони губернатора Донецької області в зоні проведення ООС.

За його інформацією, не було узгодження супроводу військовослужбовцями губернатора. Однак, він не бачить в цьому провини нового глави ОДА Донецької області Павла Кириленка, а виною тому, на його думку є стала практика, коли "високі чини" використовують Збройні сили, як власний конвой або охорону.

За його словами, спочатку необхідно провести службове розслідування, і тільки після цього давати оцінку всім діям. У разі, якщо з'ясується, що мало місце зловживання службовим становищем, то цього, по словами волонтера, необхідно реагувати, в тому числі верховному головнокомандувачу.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС на Донбасі бойовики з протитанкового ракетного комплексу вразили автомобіль КрАЗ одного з підрозділів об'єднаних сил, в наслідок чого один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

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