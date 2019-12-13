Обшуки у Антіна Мухарського: артист повідомив про вибиті двері в квартиру

У ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками до квартири українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого).

У помешканні були квартиранти. Про це повідомив сам Мухарський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (13 грудня. – Ред.) вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин!!! Подробиці – згодом", – написав ведучий.

Пізніше Мухарський записав відео про обшуки та зробив гучну заяву.

Як повідомляв OBOZREVATEL,12 грудня правоохоронці прийшли з обшуком та затримали музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, а також відому військову медикиню та волонтерку Юлію Кузьменко. Їх запідозрили у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року

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