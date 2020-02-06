Обшуки на "1+1" відбулись за особистим наказом Зеленського: експрацівник СБУ

Експрацівник СБУ Іван Ступак у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував обшуки, які СБУ провело в офісі Студії Дубінського на "1+1".

"Насправді це реальне розслідування цього кримінального провадження. Я скажу більше, вже протягом першої доби було встановлено, хто насправді монтував цей запис. Бо на записі є цифровий підпис, і правоохоронцям було дуже легко встановити, на якому обладнанні та де саме це було змонтовано. І весь цей час, всі ці два чи три тижні президент вагався, чи варто проводити подальші дії на "1+1", адже це ключовий актив, він там працював. Наїхати на "плюси" не дозволяв собі навіть попередній президент. Тому він вагався, але рішення було прийняте, і обшук відбувся", - заявив Ступак.

Експерт висловив впевненість у тому, що обшуки на телеканалі відбулись саме після прямого наказу президента України.

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