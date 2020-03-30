Обсервація: поневіряння пасажирів літака з Балі або "блискуча" операція влади

Після того як понад 100 тисяч українців повернулося на батьківщину та розійшлися по домівках, сьогодні влада влаштувала "показову" операцію з обсервації.

Близько 100 українців з Балі розмістили на обсервацію у київському готелі "Козацький" Туристи зобов’язані пройти обсервацію протягом 14 днів. Ми зв'язалися з Сергієм Корчагіним. Він наразі перебуває на обсервації у готелі Свідок подій В'ячеслав Бутколю

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