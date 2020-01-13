OBOZ TALK – гість Роман Сущенко

OBOZ TALK - нове ток-шоу Вадима Колодійчука.

Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV - український журналіст, кореспондент, український політв'язень, що був незаконно заарештований та утримуваний в РФ з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019-го, Роман Сущенко.

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