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20 січня • оновлено в 17:20
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OBOZ TALK – гість Геннадій Зубко

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OBOZ TALK нове ток-шоу Вадима Колодійчука.

Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – політик, ексміністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція OBOZ TALK
Особа
Геннадій Зубко
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