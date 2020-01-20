OBOZ TALK – гість Геннадій Зубко

OBOZ TALK – нове ток-шоу Вадима Колодійчука.

Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – політик, ексміністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

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