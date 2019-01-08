Обмін валют на пошті – США не братимуть участь у чужих війнах – Обмеження руху на дорогах – новини на ObozTV

Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не лише у банках або обмінниках, а й в поштових відділеннях. Нацбанк пом'якшив умови видачі ліцензій небанківським фінансовим установам на операції з валютою.

США не хочуть брати участь у війнах, вигоду від яких отримують інші країни. Про це написав у своєму Твіттері американський президент Дональд Трамп. Він впевнений, що більшість військових конфліктів, у яких брали участь США, була помилкою попередніх адміністрацій у Білому домі.

Через снігопади водіїв попередили про обмеження руху на дорогах. Найбільше намело - до 80 см снігу, у Запорізькій області. Також засніжені дороги на Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

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