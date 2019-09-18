Обмін полоненими – це частина великої гри між РФ та ЄС: політичний експерт

Експерт з питань міжнародної політики Володимир Воля заявив, що гучні заяви пана Богдана просто показують його любов до гучних заяв.

Певною мірою Андрій Богдан любить політичний хайп, зазначив Воля. Проте якщо говорити про конкретну ситуацію з обміном полонених та звільненням Цемаха, то, на думку Волі, ситуація не виглядала такою, якою її показували ЗМІ з усім цим тиском збоку Нідерландів та Заходу на Україну.

Воля заявив, що Цемаха повенули не без згоди Франції, Німеччини та уряду Нідерландів. Про це говорить реакція Нідерландів, яка була досить стриманою. Зеленський при цьому заявляв, що у Нідерландів була можливість допитати Цемаха. Експерт також висловив думку, що цей обмін завершив угоду між Радою Європи та РФ. Обміну передувало повернення боргу РФ до Ради Європи, і лише після підтвердження отримання боргу, Україна погодила обмін та відпустила Цемаха.

Експерт також заявив, що про відлигу у стосунках РФ а України. Проте він наголосив, що це лише видимість відлиги та видимість якихось дій. Він зазначив, що насправді і Україна і РФ тупцють на одному місці через наявність Мінських угод. Йому це нагадує просто серію якогось серіалу, і відлига ця для Волі є віртуальною.

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