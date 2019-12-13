Облікова ставка в Україні має бути на рівні 6-7%: економіст

Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо того, що облікова ставка в Україні буде знижена, та як таке рішення вплине на кредити та депозити в українських банках.

"По-перше, давайте ми з вами з'ясуємо, що те рішення, про яке ми зараз з вами говоримо, воно не відповідає фактичним показникам економіки. Тобто, ставка рефінансування Національного банку в Україні практично в 2,5 рази вища ніж рівень інфляції. І це призводить до того, що ми переплачуємо за відсотки по державних облігаціях внутрішньої позики, ми стимулюємо прихід сюди фінансових спекулянтів з-за кордону і ми з вами робимо неможливим утримання нормальних кредитів для бізнесу. Фактично ставка на сьогодні має бути на рівні 6-7%", - заявив Пендзин.

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