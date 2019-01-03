Нужда змушує: в Кабміні сказали, у кого хочуть позичати в 2019 році

У Кабміні, вказуючи на великі пікові виплати по тілах кредитів, заявили про те, що змушені вести дискусії з різними кредиторами, в тому числі і Європейським Союзом, про продовження програм кредитного фінансування. Кажуть, для того, щоб максимально пом'якшити фінансовий удар для кожного з громадян України. Виникає резонне питання: а без кредитів ми точно не протягнемо?