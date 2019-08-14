Нововведення у системі оподаткування: коментарі депутатки

Народний депутат України Ніна Южаніна прокоментувала зміни у кількості комітетів, які хочуть запровадити у партії "Слуга народу".

Вона зазначила, що остаточного рішення по кількості комітетів ще немає, оскільки є дуже серйозні питання по деяким пропозиція щодо змін кількості або функціоналу тих чи інших комітетів. Наприклад, щодо комітету з питань податкової та митної політики, який планують об'єднати із комітетом із діяльності фінансових ринків. На думку депутатки, після об'єднаня ці комітети не будуть встигати вирішувати усі питання, які виникатимуть, і, таким чином, не зможуть упоратись із великим обсягом роботи.

Окрім того після об'єднання комітетів можуть виникнути проблеми із прийняттям того чи іншого рішення, адже за регламентом роботи комітету його голова має обов'язково надати право висловитись кожному депутату, який має бажання висловитись. А після об'єднання, до одного комітету входитимуть шістдесят депутатів, додала Южаніна.

Депутатка також прокоментувала можливі нововведення щодо обов'язкового декларування доходів, податкової амністії та оподаткування виведенного з України капіталу. Введення податку на виведений капітал, на її думку, сприятиме виходу із спрощеної системи оподаткування у малий та середній бізнес.

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