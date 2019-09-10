Новий закон стимулюватиме розвиток космічної галузі в Україні: Валерій Боровик

Новий закон стимулюватиме розвиток космічної галузі в Україні: Валерій Боровик53 Читати матеріал російською
Голова правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик прокоментував новини про прийняття законопроекту щодо розвитоку космічної діяльності в Україні.
Він зазначив, що даний законопроект має суттєво стимулювати розвиток цієї галузі за умови, якщо держава підтримуватиме підприємців. Валерій Боровик зізнався, що брав участь у підготовці даного законопроекту, щоправда, за його словами, він надавав консультації ще представникам попередньої влади.
Упродовж ефіру гість також відповів на питання ведучих стосовно таких тем:
ВИПРОБУВАННЯ НА “ВО ПІВДЕНМАШ”
ЯКІ ЯДЕРНІ РОЗРОБКИ Є В РОСІЯН
НАВІЩО РФ ВІДПРАВЛЯЛА РОБОТА НА МКС
КОСМІЧНІ РОЗРОБКИ США
КИТАЙ ТА ЯПОНІЯ ПРАГНУТЬ ПІДКОРИТИ МІСЯЦЬ
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ У НАСТУПНІ 20-30 РОКІВ
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