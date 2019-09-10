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10 вересня • оновлено в 22:23
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Новий закон стимулюватиме розвиток космічної галузі в Україні: Валерій Боровик

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Голова правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик прокоментував новини про прийняття законопроекту щодо розвитоку космічної діяльності в Україні.

Він зазначив, що даний законопроект має суттєво стимулювати розвиток цієї галузі за умови, якщо держава підтримуватиме підприємців. Валерій Боровик зізнався, що брав участь у підготовці даного законопроекту, щоправда, за його словами, він надавав консультації ще представникам попередньої влади.

Упродовж ефіру гість також відповів на питання ведучих стосовно таких тем:

ВИПРОБУВАННЯ НА “ВО ПІВДЕНМАШ”

ЯКІ ЯДЕРНІ РОЗРОБКИ Є В РОСІЯН

НАВІЩО РФ ВІДПРАВЛЯЛА РОБОТА НА МКС

КОСМІЧНІ РОЗРОБКИ США

КИТАЙ ТА ЯПОНІЯ ПРАГНУТЬ ПІДКОРИТИ МІСЯЦЬ

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ У НАСТУПНІ 20-30 РОКІВ

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Валерій Боровик
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