Новий закон про столицю зареєстровано у ВР: експерт назвав причини

Директор аналітично-дослідницього центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував реєстрацію у ВР нового закону про столицю.

Він зазначив, що місто Київ не має випадати із загальної конви міст України. За його словами, усі міста згідно до Конституції України мають приблизно однакові права, і лише особливості формування деяких органів у Києва та Севастополя відрізняються. Але всі загальні риси у Києва мають бути такими, як у всіх інших міст, заявив Сергієнко.

На його думку, Київ, це єдино місто в Україні яке не має власного виконкому, який би формувався Київською міською радою. Тому, за словами Сергієнка, проведення саме такої реформи є дуже позитивним явищем.

З іншого боку, він заявив, що єдине логічне пояснення він бачить у тому, що в першому турі за президента Зеленського проголосували 73% українців, натомість у Києві це показник не перевищив 25%. І Зеленський та його команда, на думку експерта, можуть просто боятись, що не зможуть контролювати киян у майбутньому.

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