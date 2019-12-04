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4 грудня • оновлено в 13:34
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Новий вид шахрайства із банківськими картками та банкоматами: як захиститись

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Юрист державного центру безоплатної правової допомоги Сергій Бреус у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував появу нового виду шахрайства із банківськими картками та банкоматами у Києві.

"Конституція України дозволяє робити все те, що не заборонено законами України. На сьогодні не заборонено тримати чи виймати будь-яку картку з банкомату. Шахраї в усі часи намагаються обдурити громадян, зловживаючи їхньою довірою, тому навіть якщо українець дістав картку з банкомату, то це ніяке не порушення. Тобто якщо жертва дістала картку з банкомату, то завдання шахрая - вирішити цю проблему тут і зараз, на місці, не викликаючи працівників поліції", - заявив юрист.

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