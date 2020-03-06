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6 березня • оновлено в 17:54
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Новий трудовий кодекс поставили на паузу: коментар експертки

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Кандидат юридичних наук, доцент, експерт з трудового права Кожушко Світлана у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала призупинення роботи по новому трудовому кодексу в Україні.

"Якщо говорити загалом, то модифікація трудового законодаства потрібна, не зважаючи на велику кількість трудових актів, які приймались за часи незалежності. Але це потрібно робити виважено для того. щоб зберегти трудовий потенціал України. Тому що ми і так бачимо схильність населення до міграції", - заявила Кожушко.

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