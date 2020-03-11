Новий міністр оборони: яких змін варто чекати

Військовий експерт Олег Жданов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував призначення нового міністра оборони.

"Перш за все, новий міністр оборони має представити покрокову програму щодо реформування збройних сил України. Досвід призначення нового нецивільного міністра не буде нам на користь. Міністр оборони це не означає обов'язкову приналежність до військових або цивільних. Міністр оборони - це говорить про те, що це має бути енергійний менеджер, який не втручається у військові справи, а займається закупівлею та управлінням. А ми знову ставимо туди військового, який буде заважати начальнику генерального штабу виконувати свою роботу. Генерал Таран взагалі не дуже відомий у ЗСУ. Я знаю, що про нього говорять так, що "ніхто так не любить людей, як генерал Таран". Але повторюсь, тут потрібен не досвідчений військовослужбовець, а якісний менеджер, а у нової фігури я не бачу управлінських навичок", - заявив Жданов.

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